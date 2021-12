Le touron catalan, une tradition de Noël très gourmande

C'est lorsque le Canigou (Pyrénées-Orientales) se pare de son manteau blanc qu'il apparaît dans les vitrines. Le touron catalan est une gourmandise de Noël aux amandes, à la noisette et aux pignons. Pour faire un bon touron, cela commence toujours avec du sucre et du miel portés à ébullition. Sylvain Hénoc connaît la recette par cœur. Déjà 28 Noël qu'il en prépare dans sa pâtisserie. "Je le fais de mi-novembre à janvier. Pour un Catalan, il faut vraiment que ça soit sur la table de Noël", confie-t-il. Après avoir incorporé des blancs d'œufs montés en neige, il faut aller vite : mélanger les pignons à la main pour ne pas les casser avant que la pâte ne durcisse. Puis, il donne au touron une forme plate avec une technique pour le moins originale. Cette gourmandise existe depuis le Moyen Âge, lorsque le sucre a été importé en Espagne. À l'époque, ce produit était une denrée rare et coûteuse. Elle était alors dégustée uniquement pendant les fêtes. Aujourd'hui, elle est à 4,40 euros les 100 grammes, mais la tradition de Noël perdure. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V Molinier