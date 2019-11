Le tourteau, un crustacé de saison qui séduit les consommateurs bretons

Les tourteaux ou dormeurs sont pêchés en abondance en cette saison. Ils viennent remplir les étals des poissonneries. Pour les choisir, il faut distinguer le mâle de la femelle. Mais pour la chair, à chacun ses goûts. Les consommateurs bretons, eux, en sont friands. Ils aiment déguster le tourteau nature ou avec un peu de mayonnaise. Dans un restaurant à Guipavas, dans le Finistère, par contre, le plaisir est à la fois gustatif et ludique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.