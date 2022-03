Le traditionnel concours général agricole

Ce mardi matin, on départage les meilleures huîtres de France. À chaque table, des consommateurs avertis et au moins un professionnel pour les aiguiller. Géraldine Vigier, ostréicultrice à Gujan-Mestras (Gironde) , nous explique quels sont les critères à respecter. Selon elle, "on est sur de la spéciale donc du bassin d'Arcachon qui est quand même un produit tonique, corsé, iodé, qui doit quand même avoir une robe parfaite. C'est un produit rempli, charnu, qui, ici, est en tout cas vraiment intéressant au niveau du goût". Sur les 300 producteurs en lice, 100 seront récompensés. L'enjeu est très important. Une médaille peut représenter jusqu'à 40 % de chiffre d'affaires en plus. Pour les jurys, mieux vaut donc avoir les idées claires. Plus question d'accompagner les huîtres de vin blanc. Les amateurs de bière, quant à eux, ont le droit de boire. Sur d'autres tables par ailleurs, c'est fromage et dessert. Sur l'une d'elles par exemple, on déguste de la crème au chocolat. Et l'an prochain, ce sera la choucroute qui fera son entrée au concours général agricole. TF1 | Reportage J. Roux, X. Boucher, D. Pirès