Le traditionnel moulin à huile de noix des Bauges

La nature offre ce qu'elle a de plus précieux, une force immuable qui fait tourner la roue de ce moulin. Certains Savoyards ne cessent de l'admirer. À l'intérieur, il y a un monde qui n'existe plus, ou presque. C'est un autre temps. C'est l'histoire d'une huile de noix, couleur or, le fruit d'un travail quotidien. Raoul, 71 ans, est un ami de Georges, le maître des lieux. Ce dernier connaît tous ses clients, un par un. De décembre à mai, ils apportent leur noix pour les transformer. Comptez 60 kilos pour 35 litres d'huile, plongés ici dans un parfum qu'on n'oublie pas. Cette tradition perdure depuis 1896. Arthur, l'arrière-grand-père de Georges, a créé ce lieu unique dans le massif des Bauges. Le savoir-faire reste intact. Il suffit de quelques gouttes pour l'apprécier. Gilles tient à faire déguster son huile, tout juste pressée, à Gaspard. La transmission n'a pas d'âge. En attendant, chacun repart avec son bidon d'huile. C'est sûr, l'année prochaine, ils reviendront tous au moulin. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand