Le traditionnel pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer

C'est une renaissance aux sons des guitares. Une matinée de fête très attendue pour les gitans qui ne s'étaient pas revus depuis deux ans aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Les amis et la famille se retrouvent sur ce pèlerinage, sur quelques pas de danse et autour de la paella. C'est la tradition. Depuis dix jours, les gens du voyage viennent de toute l'Hexagone et d'ailleurs, pour célébrer leur patronne. Dans la crypte de l'église Notre-Dame-de-la-Mer, ils font la queue pour embrasser la Sainte Sara, leur vierge noire. Une fois la messe donnée, c'est la ferveur sur le parvis de l’église quand la vierge noire apparaît. Le porteur l'accompagne dans les rues de la ville entouré de la foule. "C'est notre sainte à nous et là, on va la suivre jusqu'à la mer avec la musique. Les gardiens camarguais ouvrent la procession jusqu'à la plage. C'est le moment le plus attendu du pèlerinage par les gitans quand ils amènent Sainte Sara dans la mer. Les vagues déferlent, mais qu'importe. Les gitans et les touristes venus en spectateurs veulent profiter tous ensemble. Le pèlerinage s'achève jeudi. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba