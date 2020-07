Le trafic de médicaments dopé par la pandémie de Covid-19

En un an, les douaniers ont intercepté plus d'une tonne et demi de médicaments à l'aéroport de Roissy. Et depuis le confinement, ces importations illégales se sont multipliées. Interdite, cette pratique est également dangereuse du fait que, souvent, les produits ne sont pas sous contrôle sanitaire. La lutte contre ce trafic s'annonce encore très difficile d'autant plus que les procédures se font rares.