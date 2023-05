Le train à bas coût, 10 ans sur les rails

Pour beaucoup d’entre vous, c’est devenu un réflexe. "On prend souvent l'Ouigo (…) parce qu'ils sont moins chers", rapporte une dame. Il y a dix ans, c’était une révolution sur les rails et un challenge pour la SNCF. Des billets à moins de 25 euros, à ce prix-là, moins d’espace par places pour entrer plus de passager. Ne cherchez pas non plus de voiture-bar, de prise électrique ou de Wi-Fi gratuit. Ce qui n’empêche pas ce Paris-Toulouse d’afficher complet ce mercredi matin. Pour 180 euros l’aller-retour à quatre, cette famille a pris ses précautions. Ce train low-cost a trouvé son public et développé son réseau. De quelques gares seulement en 2013, actuellement 60 villes françaises sont desservies. Mais l'association FNAUT en demande encore plus. En recyclant les vieux trains Corail, d’ici 2025, la marque prévoit de doubler le nombre de passagers transportés pour atteindre 50 millions de voyageurs par an. Dans ces futurs trains rénovés, vous pouvez désormais transporter votre vélo. TF1 | Reportage M. Brossard, F. Moncelle, F. Amzel