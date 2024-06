Le train à remonter le temps

La locomotive Jung de 1944 démarre lentement pour quitter le centre du village d'Abreschviller (Moselle). Derrière ce monument historique à vapeur, des wagons qui transportent une centaine de touristes, et pour beaucoup, ce n'est pas leur premier voyage. Le petit train d'Abreschviller, c'est donc d'abord une belle balade tranquille. "C'est exceptionnel, c'est quelque chose à faire. Le monsieur qui nous explique tout, c'est adorable", lance une touriste. En tout, 73 kilomètres de voie ont été construites entre 1892 et 1907. A son apogée, il y a 100 ans, c'est le plus grand réseau de train forestier d'Europe, et il permettait de transporter des tonnes de grumes ou de planches. Plus tard, quelques passionnés décident de sauver six kilomètres de voie, des ateliers et le matériel pour créer un train touristique, voire recréer des wagons de type Orient-Express. Tous les corps de métier ont travaillé dessus, les menuisiers, les verriers, on le voit très bien par rapport aux fenêtres. Résultat, les voyageurs sont impressionnés. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse