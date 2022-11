Le train à vapeur : un voyage dans le temps

Il est le seul à pouvoir s'y faufiler. Le conducteur du train des Cévennes inspecte une dernière fois le ventre de la machine. Pour son anniversaire, René découvre les secrets de la locomotive. À 81 ans, il embarque dans le jouet de son enfance grandeur nature. C'est la dernière étape en gare avant le grand départ dans le silence des Cévennes, que seul le train perturbe. Les amateurs de sensations se sont donné rendez-vous tout près de la locomotive. Cette balade donne l'impression d'embarquer vers une autre époque et vers un autre continent. L'unique arrêt sur la ligne nous transporte à des milliers de kilomètres, dans un petit morceau d'Asie perdu au cœur des Cévennes. Un jardin unique en Europe, 30 hectares de plantes exotiques et une star : le bambou. Ce sont des herbes qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Ce sont quelques instants de paix avant de retrouver la fureur du train et de s'engouffrer une dernière fois dans la beauté des Cévennes. TF1 | Reportage L. Cloix, E. Alonso, L. Garcia