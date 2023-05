Hyperloop : le train le plus rapide du monde bientôt testé dans... le Limousin

Difficile à croire, mais à Droux (Haute-Vienne) se joue le futur. C’est un village de 350 habitants, avec deux restaurants et un hôtel. Mais bientôt, sur une ancienne voie ferrée, sera construit un tube métallique d’un kilomètre. Il s’agit d’un centre d’essai pour développer un super train pouvant dépasser les 1 000 km/h, l’Hyperloop. Sébastien Lepaître, agriculteur, habite juste à côté. Comme tout le monde, il en a entendu parler en 2018. Mais depuis, plus rien. Alors, il attend de voir. "J’espère que ça va amener de l’emploi au niveau local", confie-t-il. Son père voit dans ce projet une belle publicité. Car à Droux et dans ses environs, la vie s’éteint doucement. La maire du village attend beaucoup de ce projet. Pour une restauratrice locale, un renouveau est nécessaire. Le chantier devrait débuter en juillet prochain et durer un an. Certains élus locaux espèrent que ce sera le point de départ d’un développement plus vaste. En attendant, un projet touristique d’une voie verte est à l’étude, et en toute logique, elle passerait le long de l’Hyperloop. TF1 | Reportage L. Delsol, L. Lassalle