Le train ne s'arrêtera plus : la colère des habitants d'un village de Dordogne

Alors que les petites gares sont essentielles à la vie rurale, beaucoup ferment avec parfois des situations invraisemblables. À Villefranche-du-Périgord (Dordogne), les trains ne s'arrêteront plus à la gare à partir de la mi-décembre. Le village et les villes aux alentours se sentent délaissés. Plus rapide que la voiture, le train pour aller à Périgueux, à 80 km environ, est jugé insuffisamment fréquenté par la SNCF. Arrêt de moins en moins nombreux, correspondance pour les grandes métropoles et Paris quasi-impossible, certains habitants ont vu le chemin de fer se dégrader d'année en année. Même désarroi pour les parents qui ont des enfants en internat à Périgueux. Il est à noter que le train continuera de passer par Villefranche-du-Périgord mais sans s'y arrêter. À la place, la SNCF le remplacera par un service de taxi pour aller à la gare suivante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.