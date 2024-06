Le train qui flirte avec la grande bleue

Gare de Marseille Saint-Charles, si vous vous rendez voie "M", vous embarquerez à bord d'un train magique. Celui-là ne roule pas, il vole au-dessus de la mer. Un balcon filant sur la Méditerranée. Ce TER transporte les passagers en apesanteur. On se sent déjà presque à la plage, avec les calanques de la côte bleue à portée de main. Notre première escale, l'Estaque, avec son clocher peint par Paul Cezanne, les pieds dans l'eau. Par chance, nous arrivons juste à temps pour l'entraînement de joute nautique. Dans le port, ces athlètes s'affrontent chaque semaine. C'est l'une des plus anciennes traditions provençales. Au Moyen Âge, les joutes nautiques servaient à faire justice. La croisière au fil de l'eau poursuit son cours. Nous faisons escale dans des ports, le prochain s'appelle Niolon. C'est de là que partent les sentiers de randonnée pour arpenter le littoral. Entre deux gares, le train survole de petites criques sauvages, que seuls quelques chanceux peuvent trouver. La calanque du Jonquier est paisible, pourtant, à l'horizon, le tumulte de la ville semble à portée de main. Ici, le ciel et la mer se parent d'une seule couleur majestueuse, comme pour rappeler pourquoi ce décor somptueux porte le nom de Côte bleue. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba, T. Thomas