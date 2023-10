Le trésor du mont Blanc vendu aux enchères

C'est une vente aux enchères qu'ils qualifient tous d'historique, de merveilleuse même. Des émeraudes, des saphirs... prisonniers de la glace pendant plus d'un demi-siècle, que ces passionnés ont tenté de posséder. L'histoire, la voici. Le 24 janvier 1966, le Kangchenjunga, Boeing de la compagnie Air India, s'écrase sous le sommet du mont Blanc. À bord, 117 passagers, aucun survivant. Pendant des décennies, on cherche le trésor qu'il transportait. Août 2013, un randonneur le découvre enfin. Faute d'héritiers identifiés, le trésor des Bossons est divisé en deux, comme la loi le prévoit. La moitié pour la commune où il a été trouvé, Chamonix (Haute-Savoie) et son musée des Cristaux, et l'autre moitié pour le découvreur, qui a décidé de s'en séparer. Quarante lots mis à prix 10 000 euros au total, adjugés 25 000 euros. Comme un bon roman d'aventures, l'histoire n'est sans doute pas encore terminée. La fonte des glaciers révèle de nouveaux débris du crash. La preuve, il y a quelques mois, la roue du Boeing apparaît sur le glacier des Bossons, comme par magie. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Agi, Q. Russell