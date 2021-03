Le "trikot solidaire" : la bonne idée de la SNCF pour vous occuper

Comme chaque matin, Pascale Gravade emprunte la ligne K pour se rendre au travail. Mais depuis un mois, elle occupe ses 50 minutes de trajet d'une drôle de manière. Elle tricote pour la bonne cause. Pour ce faire, Pascale récupère en gare un kit de tricot et confectionne des vêtements chauds distribués à des sans-abris par une association. "Ça me fait plaisir de faire plaisir. J'œuvre pour les autres et ça va servir aux plus démunis", explique Pascale. Echarpe, bonnet, cache-cou... cette passionnée de tricot en a déjà réalisé une dizaine et ne compte pas s'arrêter là. L'initiative "Trikot solidaire" séduit. Et dans les rames, le tricot fait désormais concurrence au livre et au téléphone. Par ailleurs, la laine qui permet la réalisation de ces écharpes a été offerte par des commerçants pour qui c'est une vraie fierté. "On est dans une période où c'est très important de faire don de la plus petite chose", lance Florence Amrein, gérante de mercerie. A cet effet, une mercerie de l'Oise s'apprête à livrer de nouvelles pelotes de laine pour permettre à davantage de voyageurs de se lancer dans cette opération.