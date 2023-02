Le triomphe du carnaval de Dunkerque

Il y avait tellement d'envie et d'impatience. Après deux ans d'attente, enfin les carnavaleux peuvent enfin libérer leur énergie. On retrouve les costumes délirants, les chapeaux à fleurs qui symbolisent l'arrivée du printemps, puis les parapluies qui servaient à l'époque pour parodier les campagnards qui assistaient au carnaval. Tout y est pour savourer. La bande de Dunkerque prend aussi des accents de lutte. Quand la foule pousse, les premières lignes résistent. À l'avant, les 95 musiciens donnent le tempo. Ils sont dirigés par Pascal Bonne, le tambour-major, qui au passage fait un bisou. C'est la tradition, ici. Le chef de la bande est le personnage central. Pour lui, la nuit a été courte. Il est le dixième tambour-major de la bande de Dunkerque, et son costume n'a pas changé. L'habit de grognard avait été choisi à l'époque pour se moquer des soldats de l'Empire. Plus tard dans la journée, Pascal mène son défilé vers l'Hôtel de Ville, où un autre moment fort les attend, le lancer de hareng. La tradition est née en 1962 pour donner un éclat particulier. Ici, 500 kg de poissons sont lancés, en attraper un est une récompense suprême. Les mouettes apprécient cette douce odeur de hareng. Elles sont même imitées lors d'un concours, comme le championnat du monde de cri de la mouette. Pour ceux qui ont encore de la voix, il y a les derniers chahuts pour le rigodon final. Il faut s'accrocher pour ne pas être emporté par la foule. C'est un moment immanquable. Les frissons gagnent le défilé de Dunkerque. Le carnaval dure deux mois et demi. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier