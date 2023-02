Le troc en bande organisée

Échange de pull noir contre un sac de vêtements, sur un parking de Redon (Ille-et-Vilaine), on troc. Chacun ouvre son coffre et peut laisser libre cours à l'échange. Produits d'hygiène, habillements ou denrées alimentaires... ici, pas question de parler d'argent. Madison est venue pour échanger des articles pour enfant. C'est Christelle qui a eu l'idée d'organiser ce rendez-vous. D'abord sur Internet et puis sur ce parking, cette mère de famille doit composer tous les mois avec un budget serré et souhaitait trouver une solution anti-crise. Plus au Nord, à Lille (Hauts-de-France), le troc se décline aussi en magasin. Chez "Greendy Pact", on peut échanger des vêtements pour femme ou enfant. Moyennant à un abonnement mensuel d'une vingtaine d'euros, le client peut troquer le nombre de pièces qu'il souhaite. C'est un principe attractif pour redoubler sa garde-robe à moindres frais. Le but est de remettre l'usage du vêtement au cœur du système, car un vêtement qu'on ne porte plus peut bien servir à quelqu'un d'autres et inversement. Nous pouvons nous faire plaisir avec les vêtements des autres. Pratique remontant au néolithique, le troc attire de plus en plus. D'autres boutiques de ce type sont en projet dans le pays. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Giraud