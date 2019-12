Le troisième festival des lanternes a commencé à Gaillac

À l'occasion du festival des lanternes, la Chine et ses traditions sont mises à l'honneur dans le parc de Gaillac, dans le Tarn. Réalisées par 90 artistes chinois, les œuvres sont colorées au style oriental et prennent tout leur éclat dans la nuit noire. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir la théière, le Bouddha géant ou encore la grande muraille. Un monde féerique qui fait le bonheur des petits et grands jusqu'au 31 janvier 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.