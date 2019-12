Le trophée Andros entre dans le monde électrique

Le trophée Andros prend un nouveau virage cette saison. Cette année 2019, il est entièrement électrique avec des automobiles plus silencieuses et écologiques. La première étape de la compétition a débuté le 7 décembre 2019 dans la station de Val Thorens, en Savoie. Malgré les changements, l'ADN de la course n'a pas changé et reste sensationnel pour le public et les pilotes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.