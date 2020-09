Le troubadour conteur de la Fête à Neuneu

Alors que plusieurs événements ont été annulés à cause du Covid, quelques-uns ont été maintenus. Parmi eux, la célèbre Fête à Neuneu qui se tient en ce moment au Bois de Boulogne, à Paris. De ville en ville, le conteur Pascal Fousset, ou le Petit Fousset, sème la bonne humeur. Sa roulotte lui sert de scène pour ses spectacles annuels en itinérance. Depuis dix ans, le troubadour puise son énergie dans le regard émerveillé des enfants conquis par sa poésie chantée.