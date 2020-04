Le vaccin BCG efficace contre le coronavirus ?

Mis au point il y a un siècle, le vaccin BCG pourrait constituer une nouvelle arme contre le coronavirus. C'est la piste explorée par l'Institut Pasteur de Lille qui a tenté de mettre en place un essai clinique. Initialement utilisé contre la tuberculose, le BCG permet de renforcer notre système immunitaire et pourrait atténuer les symptômes sévères du Covid-19. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Australie et dans l'Hexagone, les scientifiques ont fait le même constat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.