Le vallon du Boréon, le paradis des pêcheurs à la truite

À Saint-Martin-Vésubie, un torrent de montagne alimenté par la fonte des neiges offre une eau cristalline et fraîche. Le vallon du Boréon est le coin préféré des pêcheurs qui le considère comme un paradis. C'est la terre des truites fario, qui selon des études génétiques, sont présentes sur place depuis 10 000 ans. Dans cet endroit, Cyril Brotons a commencé à pêcher à seulement quatre ans. Son père lui a transmis la passion. Daniel Blanc, quant à lui, connaît presque chaque rocher du vallon. Il aime pêcher à la mouche et fabrique lui-même ces insectes.