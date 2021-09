Le Var, du Cap Bénat au Cap Taillat

Du sable blanc, une eau cristalline, dans le Var, les plages paradisiaques fréquentées côtoient des criques plus isolées. C'est pour ces paysages, pour la baignade et pour le farniente que les vacanciers viennent ici chaque été. Mais ce décor somptueux s'apprécie particulièrement lorsqu'il est vu depuis la mer. Alors, nous embarquons à l'aube au port de Cavalaire avec Angélique, pêcheuse professionnelle. Dans la nuit, nous prenons la direction du cap Lardier pour y relever ses filets, avec un ciel limpide, idéal pour apercevoir le fameux cap et les surprises qu'il dissimule. Sur le port, Angélique est très attendue. A quelques kilomètres de là se trouve Dédé, l'un des plus fidèles clients d'Angélique. Le restaurateur est considéré comme un artiste de la bouillabaisse. Du restaurant, les clients aperçoivent une autre institution de la région : le domaine du Rayol, musée végétal au bord de l'eau. Ce jardin propose un voyage dans les régions du monde de climat méditerranéen. Le cap Benat, fin de notre itinéraire, abrite 1 200 propriétés et seuls les résidents peuvent y accéder. Il nous reste donc la mer pour l'admirer.