Le variant Delta fait flamber l’épidémie en Polynésie française

Ils sont des dizaines de malades du Covid-19 à être installés dans une salle aménagée en urgence. Depuis fin juillet, la Polynésie française connaît une reprise fulgurante de l'épidémie avec une évolution des profils des patients. À l'hôpital de Papeete, les soignants sont débordés. Des renforts sont attendus mercredi et des discussions sont en cours pour transférer des patients jusqu'en métropole. Pour tenter de freiner l'épidémie, un couvre-feu a été décrété sur plusieurs îles. Et sur les plus touchées, un confinement est entré en vigueur lundi. Les écoles et les commerces non-essentiels sont fermés et les attestations sont de retour. Un coup dur pour les habitants. Rappelons que sept Polynésiens sur dix sont en surpoids donc à risque. Quant au vaccin, il a mis du temps à arriver en Polynésie avant d'y être accueilli avec méfiance. À ce jour, 30% de la population est complètement vaccinée.