Le vélo qui renifle les fuites de gaz

C'est un curieux vélo plutôt imposant, un concentré de technologie sur deux-roues. Au plus près du sol, ces drôles de petits tuyaux en caoutchouc sont les nez renifleurs de l'engin, capables de détecter les fuites de gaz. Pascal, employé du réseau "Gaz naturel de Strasbourg", a inventé et développé ce prototype de vélo renifleur unique au monde. L'appareil de mesure est situé sur le porte-bagage. Un capteur 10 000 fois plus performant que le nez humain. Le vélo peut détecter d'infimes émanations de gaz s'échappant du sol. Il se déplace au-dessus des conduites déjà cartographiées. Le GPS permet de marquer les endroits où des fuites sont repérées. À la moindre alerte, une indication apparaît sur l'écran. L'information est alors communiquée à "Gaz naturel de Strasbourg" et des techniciens interviennent si nécessaire. Autre innovation : le vélo fonctionne à l'hydrogène pour une endurance de coureur de fond avec 140 kilomètres d'autonomie. Le réseau gère 2 000 kilomètres de canalisation répartie dans toute l'agglomération. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre