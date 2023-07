Le Verdon retrouve des couleurs

Glisser sur les eaux turquoise du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), se laisser porter sur le cours de la rivière. En cette fin juillet, à l'entrée des gorges, des flottilles de canoës, de pédalos, de paddle. Le Verdon connaît une renaissance cette année, car à cet endroit, plonger était inenvisageable à l'été 2022. Après un épisode de sécheresse historique, le lac de Castillon était presque à sec. Les barrages hydroélectriques qui jalonnent le cours de la rivière ne lâchaient plus d'eau. Le débit du Verdon avait alors drastiquement baissé. Dans certains endroits, il était même possible de s'y promener à pied. La navigation avait été suspendue au mois d'août dans la partie la plus touristique du site. Cette année, l'eau a fait un retour presque miraculeux, juste avant le début de la saison touristique. Mais si le lac de Sainte-Croix est plein, un gérant s'attend à un nouvel été compliqué. Quelques touristes certes, mais pas assez. Même constat dans un camping. La fréquentation ce mois de juillet est moins importante que l'année dernière. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Fourny, P. Bouffard