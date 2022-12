Le verglas surprend les automobilistes

Les routes scintillent, la chaussée est verglassante. Alors au volant, mieux vaut rester très vigilant, au risque de perdre tout contrôle. "Rouler avec prudence et faire attention. ne pas être crispé au volant et rouler à 50 km/h, pas de prise de risque", nous conseille un automobiliste. Un peu plus tôt ce lundi matin, la journée avait déjà commencé au pas. Boris, taxi, est sur la route depuis 6h du matin : "ce matin c'était du givre, pas du verglas". Toute la matinée, la Bretagne a été placée en vigilance jaune avec la neige et le verglas. De quoi perturber un peu le quotidien, comme ici à Commana (Finistère), où moins de trois degrés ont été relevés. Les transports scolaires ont décidé de ne pas travailler. Un peu plus au Nord, la Seine-Maritime s'est réveillée sous la neige. En allant au travail, Sophie a dévié sa voiture dans le fossé, plus de peur que de mal. Pour Kevin Lefebvre, le dépanneur, les interventions ne s'arrêtent pas : "il n'y a pas mal de boulot, surtout les glissades, de petites sorties de routes". D'ici mercredi, la neige devrait s'étendre sur tout l'Ouest du pays. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, A. Lebranchu