Le vertigineux Train de La Mure

C'est l'aventure qu'il vous promet. S'accrocher à flanc de montagne, franchir les 18 tunnels, mesurer la prouesse de ses ouvrages d'art, et plonger vos yeux dans l'infiniment bleu. Mais une locomotive de 90 ans, ça ne se démarre pas en un coup de baguette magique. De l'aiguillage au contrôle des freins jusqu'aux entrailles à réparer, attention fragile. À bord d'un des premiers trains électrifiés au monde, ce n'est pas un long fleuve tranquille. À 20 km/h, c'est le temps de ne rien rater. Et pour y être guide, il faut avoir du coffre. Mais vous n'avez encore rien vu. Cinquante minutes plus tard, c'est le grand spectacle. Ils se pressent pour voir le Grand Balcon ou devrait-on dire le Grand Bleu. Et si vous pensez que l'aventure se termine, glissons-nous cette fois dans la cabine, celle de Sylvain Avazeri. C'est un ancien mécanicien automobile qui nous joue sa partition. Là encore, n'ayons pas peur du bruit. Et voici le tout dernier arrêt, là où se révèle enfin l'histoire de ce train. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize