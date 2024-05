Le Vieux-Port en fête

Un tel jour de fête, ils se devaient de sortir les trompettes. C'est une journée parfaite aussi pour les pros, comme pour les amateurs, pour chausser les baskets. La flamme est encore un peu loin du Vieux-Port, c'est donc l'heure de se pomponner ou de se déguiser. Voici justement, le long des quais, le président de Paris 2024. "On a hâte parce que là c'est un avant-goût de ce qui nous attend cet été", rapporte Tony Estanguet. Bain de foule avec ces jeunes qui ont parcouru 600 kilomètres à vélo depuis Montluçon (Allier). Il y a eu des échanges autour du cyclisme et évidemment du football, nous sommes à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le public attend depuis très tôt ce mercredi matin. Cela tombe bien, les restaurateurs du Vieux-Port ont anticipé. Pour la sécurité, les effectifs ont été fortement renforcés. Il y a 6 200 policiers, militaires et gendarmes. Le décor est prêt, un chaudron très moderne est déjà installé et la foule est nombreuse. Il reste à attendre six heures pour voir briller la flamme. TF1 | Reportage Y. Hovine, B. Sisco, L. Prevost