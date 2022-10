Le village aux 50 lavoirs

C'est une petite cité de caractère souvent appelée la Venise bretonne. Pontrieux (Côtes-d'Armor) compte 50 lavoirs, visible uniquement à bord de petites barques. Après 20 ans de visites, Charlie Jacopin connaît ces lavoirs par cœur. Au XIXème siècle, le village est prospère grâce au commerce du lin et du bois. À l'époque, la ville attirait de riches négociants et notables qui emploient leurs propres lavandières, pas question de fréquenter les lavoirs publics. Au fil de l'eau, les visiteurs se remémorent quelques souvenirs bien lointains. Nous poursuivons notre visite quand Patrick Badault nous fait signe. C'est le seul à pouvoir profiter de ce spectacle grâce à sa terrasse qui est de loin la plus fleurie. Il y a 22 ans, lui et sa femme rachètent cette propriété. Le lavoir se cache au fond du jardin, c'est le coup de cœur. C'est un patrimoine qui demande beaucoup d'attention. Damien Toullelan travaille d'arrache-pied toute l'année pour ne pas voir ces joyaux disparaître. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens