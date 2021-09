Le village aux dix radars

Installer des radars pédagogiques pour faire ralentir, la commune de Marbois (Eure) y croit. Ce ne sont pas les habitants qui diront le contraire car cela fait longtemps qu'ils attendent cela. "Il n'y a personne qui respecte la limitation de vitesse. C'est inquiétant parce qu'il y a tellement d'accidents" ; "Ça devait être fait depuis longtemps parce que nos communes sont traversées de plus en plus rapidement", témoignent les habitants. D'ici quelques mois, cette commune de 1 400 habitants n'installera pas un ni deux mais bien dix nouveaux radars pédagogiques. De quoi rassurer les parents à la sortie de l'école. "J'ai mes enfants qui ont tendance à sortir alors il y a toujours une crainte. On ferme le portail à clé bien souvent" ; "Il y a peut-être bien autre chose à faire au niveau des infrastructures mais c'est un bon début", expliquent-ils. Cet investissement de 25 000 euros est financé à moitié par le département. Certains trouvent cela inadapté. La mairie va d'abord analyser les vitesses avant d'envisager d'autres aménagements plus conséquents. Ces nouveaux radars pédagogiques mobiles seront installés dès novembre.