Le village aux mille idées

Équipés de leur combinaison, ces habitants se retrouvent chaque semaine en lisière du village, autour de ce rucher municipal, créé de toute pièce. Chacun se transforme en apiculteur amateur. C'est un travail supervisé par une association, pour transmettre des savoir-faire essentiels avec la nature. S'occuper des abeilles, symbole de biodiversité, mais aussi d'un nouveau regard entre les habitants. "On se retrouve avec un certain nombre de personnes qu'on ne connaissait pas avant, et quand on peut parler autre chose que des abeilles, c'est une rencontre", rapporte une habitante. À quelques mètres, les abeilles ont trouvé un terrain de jeu idéal, un verger en plein essor pour renouer avec des variétés anciennes, mais aussi des espèces adaptées au réchauffement climatique. Comme pour les ruches, le projet a été lancé par le Conseil municipal, avant que des volontaires ne s'en emparent. Autre exemple, avec l'aménagement de cette zone humide, à la place de l'ancienne scierie. On attend l'ouverture d'une miellerie l'année prochaine. Tout ça, sans augmenter les impôts, grâce à des financements de l'Europe, de l'Etat ou des collectivités locales. Une commune, où la production de miel est distribuée gratuitement aux habitants lors d'animations, pour les remercier de leur engagement. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre