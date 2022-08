Le village breton qui protège ses vagues

En tout, une réserve de vagues de 30 hectares. Une mesure expérimentale dont le but est de faire évoluer le droit et de préserver le mouvement de l'océan avec une série d'interdictions. Certes, ce jour-là, la houle est calme, mais cette initiative est bien accueillie par les amateurs du site : "c'est un spot exceptionnel, donc, qu'on protège la côte, les vagues, ça reste des endroits propres et bien conservés, c'est très important" ; "je trouve ça très intéressant, de protéger les vagues, c'est un élément qui est extrêmement fragile". A l'origine du projet, Erwan Simon. Ce surfeur parcoure régulièrement la planète et a déjà répertorié un grand nombre de vagues. Selon lui, il faut préserver l'hydrodiversité de la mer. Cette première réserve de vagues servira de site pilote et pourrait inspirer d'autres communes. A l'étranger, il existe déjà plusieurs sites protégés comme aux États-Unis ou en Australie. TF1 | Reportage N. Hesse, H. Laurenceau