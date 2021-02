Le village de Cattenom surpris par une épaisse couche de neige

Tombée depuis lundi soir, une importante masse de neige a créé quelques bouchons à Cattenom (Moselle). Ce mardi matin, on patine sur un manteau blanc qui n'était pas annoncé par les prévisions météorologiques. "Ici, c'est très compliqué et il faut vraiment faire attention", lance un automobiliste. Il y a jusqu'à 30 cm de flocons sur quelques routes départementales. De ce fait, les conducteurs doivent être prudents. Les engins de déneigement étaient pourtant mobilisés dès six heures du matin, mais la quantité de neige a surpris tout le monde. A Cattenom, les habitants sont nombreux à dégager devant chez eux. André nous dit qu'il n'a jamais autant neigé en dix ans. Par ailleurs, la neige, très localisée, et la brume donnent un tout autre aspect au paysage. Pour Franck, c'est surtout un terrain de jeu idéal. Il affirme que ces conditions sont liées à la centrale située non loin des lieux. Joint par téléphone, le service communication d'EDF confirme que sa centrale électrique rejette de la vapeur d'eau, ce qui pourrait expliquer les flocons uniquement présent à Cattenom.