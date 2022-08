Le village de Dun-les-Places retrouve sa boulangerie

Un cœur de la Nièvre, voici Dun-les-Places, un village de 360 habitants. Mais si vous cherchez du monde, rendez-vous à la boulangerie. C’est ici l’endroit idéal pour faire des rencontres et pour manger les meilleurs pains. Un dynamisme pour les habitants et une nouvelle vie pour Aline Garriguenc et Vincent Portès, originaires des Pyrénées-Orientales. Grâce à SOS Villages, le couple a repris il y a quelques mois la boulangerie, la seule à des kilomètres aux alentours. Un défi qu'a tenu à relever ce boulanger de profession. "Dans un petit village comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur et on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. C'est vraiment de l'artisanat à l'état pur", explique Vincent. Un retour à l'essentiel pour ce boulanger qui a exercé son savoir-faire dans une douzaine de pays à travers le monde. Bientôt parent de trois enfants, c'est la qualité de vie de la Nièvre qui a convaincu le couple de s'y installer. Une opportunité aussi pour le maire Daniel Gonthier qui redoutait de ne pas trouver repreneur. TF1 | Reportage C. Eckersley, G. Martin