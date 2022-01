Le village de Miradoux, dans le Gers, se bat pour garder sa pharmacie

Elle a donné son dernier tour de clés le 31 décembre dernier, puis la pharmacie n'a pas rouvert ses portes. "C'est triste pour Miradoux. C'est triste aussi pour à la fois moi et ma collaboratrice", lance Marie-Claire Cabelguenne, pharmacienne. La pharmacienne de Miradoux n'a pas résisté à la pression du Covid. Les tests et les vaccins ont alourdi une charge de travail déjà importante pour elle et son unique employé. En attendant de trouver un repreneur, la pharmacienne qui n'a pas voulu abandonner le village distribue encore des médicaments à certains de ses clients. Et pour la vaccination anti-Covid, c'est un cabinet médical qui a pris le relais. Pour les 500 habitants de Miradoux, la fermeture de ce commerce essentiel qui existait depuis 30 ans est une mauvaise nouvelle. C'est également le cas pour les autres commerces. Et pour la reprise, la commune a des arguments. Miradoux a désormais un an pour trouver un repreneur sans quoi, le village perdra définitivement sa pharmacie. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe