Le village de montagne de Loudenvielle se déconfine

La vallée verdoyante de Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) est l'endroit idéal pour apprécier le déconfinement. Au détour d'une ruelle, les seniors qui n'ont pas vu grand monde profitent des retrouvailles. De leur côté, les commerçants ont presque tous rouvert et attendent de pied ferme le retour des touristes. Au-dessus du village, les parapentistes sont déjà au rendez-vous. Et la vue sur les Pyrénées présage de belles vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.