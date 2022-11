Le village des sens interdits

Hénonville est un petit village à la campagne. Avec ses 900 habitants, il a aussi de jolies ruelles et des maisons de charme. Mais le problème majeur c'est la circulation. Elle y est infernale. Plus de 4 000 véhicules empruntent chaque jour la route départementale qui traverse la commune. Nadège habite ici depuis six ans et selon elle, le trafic est invivable. Le ressenti est partagé pour son voisin Gérard. La municipalité promet l'installation de ralentisseurs. Néanmoins, la solution privilégiée par le maire, c'est la création de rues à sens unique dans tout le village. Les travaux sont en cours. Les trottoirs sont élargis, ce qui réduit la taille de la chaussée. Par contre, les chantiers provoquent des tensions chez les habitants. Certains s'opposent au projet, d'autres l'acceptent avec une certaine fatalité. Les derniers panneaux sens interdit seront installés en 2023. Une tentative pour réguler la circulation, mais Hénonville restera un lieu de passage obligé pour beaucoup d'automobilistes. TF1 | Reportage M. Guénégan, J.Y. Chamblay