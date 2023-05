Le village du cerf-volant

Pour faire voler ces imposants cerfs-volants, il faut attendre le bon moment. Vu de loin, on les aperçoit au premier coup d’œil ces drôles d’oiseaux multicolores. Et à leurs pieds, le spectacle est captivant. Il l’est aussi lorsque l’on décide de baisser les yeux, pour regarder ceux qui les dirigent à l’œuvre. Les visiteurs essayent aussi ; un ballet s’improvise alors dans le site. Derrière cette première fête du cerf-volant à Bissey-la-Pierre (Côte-d'Or) c’est Nasser Omar. Il a grandi en Afghanistan, où le cerf-volant est un sport national. En début d’année, il a ouvert un musée dans cette ville de 80 habitants. Il revendique la plus grande collection au monde. Plus de 2 000 modèles sont rassemblés dans ici. L’accès coûte dix euros. Il donne accès à un atelier pour fabriquer son propre cerf-volant. Le cerf-volant continuera d’être à la fête jusqu’à la fin de l’été. Le musée veut organiser des démonstrations comme celles-ci chaque week-end. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, M. L. Fargeton