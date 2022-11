Le village englouti refait surface

Une cité engloutie, sortie des eaux, resurgit du passé. Cela pourrait être le titre d'un conte fantastique, mais ce n'est pas de la magie. Les ruines de Piboulet, hameau que les eaux de ce barrage avaient fait disparaître en 1948, sont de nouveau visibles, 70 ans plus tard. Cela s’explique par la sécheresse. Cela passionne, mais cela inquiète surtout ceux qui viennent le voir. Il n'a pas plu dans ce village de Haute-Loire depuis des mois. Le barrage est à 18 mètres en dessous de sa côte normale. C’est du jamais-vu. Cet homme affirme que ce n'est pas normal qu'à cette époque, il soit aussi bas. Le site alimente en eau potable plus de 400 000 habitants et il n'est plus qu'à un tiers de sa capacité. "Inquiétude pour le village de Lapte mais aussi pour la ville Saint-Étienne qui dépend du barrage de Lavalette (Aude) pour son approvisionnement en eau", confie le maire (SE). Inutile de dire qu'ici on scrute le ciel, on attend la pluie. Les quelques précipitations annoncées pour cette semaine ne suffiront pas à rassurer. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi