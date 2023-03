Le village envahi par les chèvres

C'est un calvaire depuis près de trois ans. Chaque jour, les parcelles de Philippe Montanié, vigneron, sont saccagées. Des centaines de chèvres sauvages sont responsables de ce carnage. Ces dernières appartiendraient à une voisine de l'autre côté de la crête. Au total, une cinquantaine de bêtes, achetées à l'origine pour entretenir la garrigue. "Aujourd'hui, on estime qu'il y aurait entre 1 200 et 1 400 chèvres. Elles sont incontrôlables et ingérables. Les animaux sont livrés à eux-mêmes", rapporte-t-il. Sur 29 hectares de vigne, une douzaine seulement pourront produire du vin cette année. Sur les routes aussi, elles sont devenues le cauchemar des automobilistes. D'après la maire de Villesèque-des-Corbières, il peut y avoir des troupeaux d'une cinquantaine d'individus avec toutes les problématiques que cela peut engendrer. Face à cette situation, la maire du village voisin, a lancé un appel à l'aide aux autorités. Un enclos devrait être créé pour entretenir ces 1 400 chèvres. Seulement, il reste à savoir comment les attraper. TF1 | Reportage A.Bacot, L. Garcia