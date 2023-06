Le village le plus ensoleillé de France est en... Bretagne !

S'il y a bien un accessoire à ne pas oublier en arrivant à Plovan, c'est bien le chapeau de paille. Le village vole la vedette à toutes les autres régions françaises, avec pas moins de 25 jours ensoleillés au mois de mai. Rien d'étonnant pour ces joueurs de palets. "Ici, il ne tombe jamais d'eau. Il fait toujours beau en Bretagne", confie l'un d'eux. Michèle a, elle aussi, son explication : "C'est nous les habitants, les rayons de soleil de la commune". Des rayons de soleil qui réchauffent l'eau de jour en jour. Ce jeudi, il fait seize degrés. "Depuis plusieurs années il fait plus chaud" ; "C'est très agréable. Il ne faut pas faire trop de publicité. On n'a pas envie d'avoir trop de monde", lancent des passants. Par ailleurs, ce record d'ensoleillement s'explique par la présence marquée d'un anti-cyclone sur le Nord de l'Europe. "C'est une valeur remarquable pour un mois de mai, c'est sûr. Ça a duré un peu en début juin. Mais dans les semaines qui viennent, les nuages vont revenir", explique Jean-Noêl Azé, responsable de l'observation de Météo-France. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, A. Janssens