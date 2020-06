Le village médiéval d'Auzon fait la fierté de ses habitants

La vie reprend doucement son cours à Auzon (Haute-Loire). Avec le déconfinement, les habitants de ce petit village médiéval, classé "Petites Cités de Caractère", s'activent pour que les touristes soient bien accueillis dans les jours à venir. Ils veillent effectivement à la bonne tenue de leurs maisons mais aussi de leurs plantations. Avec les beaux jours qui se sont succédé, Auzon a bien pris des couleurs et continue de faire la fierté de ses habitants.