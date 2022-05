Le village qui aime les cloches et pas les grincheux

Les cloches du petit village ne sonnent plus le matin, à la demande de certains habitants qui n'en supportaient pas le bruit. C'est insensé pour Esther qui a mis une affiche sur sa maison. Elle n'est pas la seule à montrer son mécontentement, car au total, il y a trois affiches dans le village qui compte 250 habitants. Thierry est employé communal et il soutient le mouvement. "S'il y en a qui n'apprécient pas, ils changent de quartier et puis voilà", c'est ce que pense Thierry. À deux kilomètres de là, pour un agriculteur, c'est l'essence même de son métier qui est menacé. "Ça ne nous fait pas plaisir. On fait partie d'une catégorie professionnelle qui travaille très dur tous les jours de l'année. Quand on vient à la campagne, il faut en accepter les codes", confie Nicolas Desjardins, agriculteur à Bonsmoulins (Orne). Les affiches n'ont rien changé, car les cloches de l'église ne sonnent toujours pas le matin. En revanche, le coq donne de la voix et c'est ça la campagne. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Lemesle