Le village qui boit de l'eau de mer... dessalée !

Depuis deux ans, il n'a quasiment pas plu à Rogliano (Haute-Corse). "La sécheresse sévit de plus en plus sur notre ville (...) C'est la désolation !", rapporte son maire. Même inquiétude pour le maire de la commune voisine. Il y a quatre ans à peine, le bassin qui alimente le village était plein, aujourd'hui, des restrictions d'eau s'imposent : le remplissage des piscines est interdit, pareil pour l'arrosage des jardins, et le lavage des voitures et des terrasses. Les élus n'ont donc pas eu d'autres choix que d'installer cette usine de dessalement de l'eau de mer. L'investissement est coûteux, 1 300 000 euros, mais les maires sont soulagés. Il y aura bien de l'eau cet été, alors que la population passe de 800 à 6 000 habitants à Rogliano. Tout juste mise en service, l'usine fournit déjà de l'eau aux habitants, et c'est tant mieux pour Laurence qui vient d'ouvrir un hôtel dans la région : "moi, je suis hyper heureuse". L'usine permet de produire 500 mètres cubes d'eau potable par jour, de quoi remplir le bassin de stockage pour alimenter la micro-région. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier