Le village qui descend de la montagne

Entrevaux s'apprécie d'abord de l'extérieur, avant d'être découvert de l'intérieur. Nicolas, photographe amateur, vient régulièrement sur cette corniche pour capturer toute la beauté de son village. Il faut s'enfoncer dans ce labyrinthe de pierres pour une autre curiosité qui, depuis les années 80, a fait d'Entrevaux un incontournable pour les amateurs de motos. Un musée privé, accessible gratuitement de mars à septembre. Dans une ancienne écurie, Franck a accumulé sur trois étages plus d'une centaine de motos de toutes les époques. C'est un casse-tête lorsqu'il faut déplacer les engins d'un étage à un autre. Frank peut compter sur son fils, sur un ami lui aussi passionné, et même sur son petit-fils, pour lui prêter main forte. Pourtant, tous ces bolides sont encore en état de marche. L'accès au sommet du village se mérite. Un chemin fortifié qui serpente sur presque un kilomètre et 130 mètres de dénivelé qu’Éliane et ses amis connaissent par cœur. Au sein de leur association, ces riverains donnent de leur temps et de leur énergie pour restaurer la citadelle. TF1 | Reportage J. Garrel, S. Boujamaa, D. Laborde