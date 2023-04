Le village rénové par ses habitants

Ils ont tout de professionnels. Pourtant, sur ce chantier, les ouvriers sont agriculteur, commerçant ou encore mécanicien. Pour rénover une maison, ce sont les habitants du village qui mettent la main à la pâte. "L'idée, c'est qu'on se retrouve tous ensemble", lance l'un d'eux. Il y a deux ans, la commune rachète les ruines d'une vieille bâtisse, démarre alors un chantier colossal. Maintenant habitable, la maison est louée à un jeune couple, de retour dans le décor de leur enfance. "C'est des maisons qu'on a connu, nous, en étant petits, qu'on ne voit plus beaucoup. Donc, de vivre dans une maison de ce type, c'est très beau et c'est rénové, c'est tout neuf", rapporte le couple. L'objectif de ce projet, c'est d'attirer de nouveaux habitants dans ce village de 130 âmes. Et si possible, des jeunes. "On n'est pas nombreux. Il y a beaucoup de personnes âgées, donc qui dit jeune, il y a enfants derrière. Alors on va monter la population, c'est le but", lance un habitant. C'est un gain d'argent aussi pour la commune. Coût total du projet, 50 000 euros, trois fois moins cher qu'avec une entreprise de construction. Les loyers serviront à financer de futurs travaux avec une même récompense à la clé, un verre de l'amitié, bien mérité. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Devaux, C. Brousseau