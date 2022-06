Le village star des réseaux sociaux

Qui a dit que les réseaux sociaux étaient réservés aux jeunes ? Certainement pas Brigitte Gameron. A 69 ans, elle le clame haut et fort, elle est très active. La preuve : trois heures par jour devant Facebook. Et si elle y passe autant de temps, c'est pour s'informer sur la vie de son village. Le maire de La Lande-Chasles publie en moyenne dix photos par jour. Des nouvelles installations dans la commune, des événements à venir, rien n'échappe à Brigitte. Et c'est grâce à l'élu Jean-Christophe Rouxel, toujours le téléphone à la main. Ce mercredi, c'est séance photo devant un panneau fraîchement installé. Cinq minutes plus tard, la voilà déjà publiée sur Internet, la 800ème de l'année. Ici, les réseaux sociaux, c'est du sérieux. Et le maire le fait plutôt bien. En effet, le village de La Lande-Chasles, c'est 123 habitants et 1 400 fans sur Internet, soit douze fois plus. Un pari réussi pour le maire. D'ailleurs, les résultats dépassent ses espérances. Cette année, la commune est la plus active de l'Hexagone sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Maloiseaux