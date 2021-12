Le vin chaud : le réconfort de l'hiver

Dès le début de la journée, Martin Jund est devant ses marmites de vin chaud. Il faut d'abord préparer un sirop. "J'ai commencé à préparer avec des écorces d'orange, du gingembre et de la cardamome. On va rajouter encore des étoiles d'anis ainsi que des rouleaux de cannelle", explique-t-il. C'est ce mélange qui, une fois filtré, sera incorporé à 500 litres de vin blanc. Vous l'avez sans doute remarqué, mais on invoque souvent une grand-mère lorsqu'on parle de recette de famille. Chez les Jund, on ne déroge pas à la règle. La nuit tombée, Martin joue au Père Noël et part livrer sa précieuse cargaison. Direction le marché de la place Jeanne-d'Arc. Tous les soirs, c'est le rendez-vous de nombreux Colmariens, mais pas seulement. En effet, la réputation de leur décoction n'est plus à faire. "C'est le meilleur que j'ai bu", "on vient au marché de Noël surtout pour le vin chaud", lancent des passants. Pendant quelques jours encore, ces senteurs si caractéristiques embaumeront toute la cité et le chalet ne désemplira pas jusqu'au 24 décembre. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier