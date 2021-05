Le vin corse Coca Mariani attaqué par Coca-Cola

C'est un élixir à base de feuille de coca, lancé en 1863 par l'apothicaire Angelo Mariani. Devenu un vin apéritif et relancé en 2014, le Coca Mariani est aujourd'hui attaqué en justice par le géant américain Coca-Cola. Ce n'est pas la bouteille ni son contenu qui sont mis en cause, c'est la marque. "On n'a copié personne. On n'a jamais été à l'image de Coca-Cola", explique Christophe Mariani. "Aujourd'hui, on essaie de se figer à notre patrimoine et à notre histoire", ajoute-t-il. Cette petite entreprise produit 30 000 bouteilles par an. Ses dirigeants parlent de "procédure injuste". À Ajaccio (Corse-du-Sud), ce combat ne laisse pas indifférent. Ce vendredi matin à l'heure du café, les conversations s'enflamment. Dans un communiqué, la compagnie Coca-Cola précise que cette procédure a pour but de préserver l'origine du diminutif Coca. L'idée est d'éviter toute confusion possible pour le consommateur. L'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait rendre rapidement sa décision pour savoir si le Coca Mariani pourra encore se boire.