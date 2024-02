Le vin de Bourgogne est-il devenu trop cher ?

Vous cherchez du vin sur les tables ? C'est peine perdue, tout le monde est à l'eau. Cela paraît impensable dans une ville comme Dijon (Côte-d'Or). Les ventes de vin de ce restaurant ont baissé de 35%, on trouve donc moins de Bourgogne à la carte. Le prix s'envole, jusqu'à deux fois plus cher que l'an dernier, surtout sur des grands crus, car les pays étrangers se l'arrachent à prix d'or. Ils achètent 55% des bouteilles de Bourgogne. D'abord, 20% du stock aux États-Unis, 16% pour le Royaume-Uni, puis le Canada et la Belgique avec 9%. Les vignerons s'ouvrent donc davantage à l'international. Si Christophe a dû augmenter ses prix, c'est pour plusieurs raisons. Ses vignes subissent aussi de plus en plus les aléas climatiques. En 2021, le gel lui a fait perdre la quasi-intégralité de sa production. Il y a aussi des hausses de prix compliquées à comprendre surtout pour les grands crus, certaines bouteilles haut de gamme augmentent fortement d'une année sur l'autre. Pour trouver des bouteilles de Bourgogne pas trop cher, il reste des appellations moins connues à des prix en dessous de quinze euros. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin